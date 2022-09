Elden Ring: a spasso per l'Interregno con l'app in stile Street View

Sullo sfondo degli spettacolari artbook da 800 pagine di Elden Ring, il team di Nassim Software solletica la curiosità di tutti i Senzaluce invitandoli a esplorare la mappa del kolossal soulslike di FromSoftware con un'app che riproduce l'intera mappa dell'Interregno 'in stile Street View'.

Proprio come nella celebra applicazione sviluppata da Google, anche il programma elaborato da Nassim Software ci consente di visitare ogni singolo anfratto dell'enorme mappa di Elden Ring interagendo con un'infinità di immagini a 360 gradi scattate da ogni angolo dell'Interregno.

Come testimoniato dai colleghi di PCGamesN, l'app in questione può essere fruita direttamente da un browser, tanto su PC quanto su sistemi mobile: in quest'ultimo caso, la fruizione di Elden Ring Street View risulta essere ancora più immersiva grazie al supporto ai giroscopi degli smartphone, tramite i quali poter navigare ogni immagine a 360 gradi con il semplice movimento del dispositivo.

Stando a quanto spiegato dagli stessi ragazzi di Nassim Software su Reddit, la realizzazione di questo progetto ha richiesto l'installazione di un'apposita mod per la versione PC di Elden Ring e un numero indefinito di ore per scattare le immagini, ricomporle in 3D e catalogarle in base alla posizione in cui sono state riprese le singole scene.

Prima di lasciarvi ai commenti, cogliamo l'occasione per riproporvi la nostra recensione finale di Elden Ring.