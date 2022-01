Elden Ring: a spasso per Liurnia of the Lakes, un'area mai vista prima

Sono passate pochissime ore da quando vi abbiamo fatto vedere un video gameplay di Elden Ring ambientato nel Castello Mourne, eppure è già giunto il momento di andare alla scoperta di una nuova area del vasto open world imbastito da Hidetaka Miyazaki e i ragazzi di FromSoftware.

Ancora una volta dobbiamo ringraziare i nostri colleghi di GameInformer, i quali hanno avuto l'opportunità di provare in anteprima Elden Ring e di dedicargli una vasta cover story. In un video esclusivo, ci hanno accompagnati a Liurnia of the Lakes, un'area lacustre e paludosa dai toni decisamente più tetri del "luminoso" Interregno. In questo luogo, popolato da nemici deformi e pallidi muniti di grossi bastoni e scudi, il Senzaluce può trovare riparo dall'incessante pioggia recandosi in una miniera che sembra nascondere tesori e pericoli in egual misura.

Se non avete paura degli spoiler, potete guardare il video gameplay recandovi in cima a questa notizia. In alternativa, non dovrete resistere molto prima di poterla esplorare in prima persona, dal momento che Elden Ring uscirà su PlayStation 5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S e PC tra meno di un mese, il 25 febbraio 2022. In una luna intervista concessa al PlayStation Blog, Miyazaki ha inoltre avuto modo di dare un consiglio ai principianti e di parlare delle analogie tra Elden Ring e Sekiro: Shadows Die Twice.