Elden Ring, a spasso per Sepolcride: Fossa, Sabaku e Cydonia giocano per ben 3 ore

Nella serata di ieri sabato 13 novembre si è svolta la terza sessione del Network Test di Elden Ring, e il nostro prode Francesco Fossetti non ha proprio potuto resistere al richiamo della nuova opera di Hidetaka Miyazaki e dei suoi ragazzi di FromSoftware

Ha così chiamato a raccolta sul canale Twitch di Everyeye i suoi fidati compari Michele "Sabaku No Maiku" Poggi e Francesco "Cydonia" Cilurzo, con i quali si è addentrando ancora una volta a Sepolcride, una delle tante aree dell'open world di Elden Ring, in questo caso scelta per fare da sfondo alle peripezie dei partecipanti al Network Test. I tre compagni d'avventura hanno giocato per ben tre ore, esplorando gli anfratti delle ambientazioni, affrontando i nemici più disparati e fronteggiando impavidamente i boss.

Se vi siete persi la trasmissione andata in onda ieri sera, non disperate! Potete riviverla nella sua interezza grazie alla replica che abbiamo allegato in cima a questa notizia. Prima di lasciarvi alla sua visione, ci teniamo tuttavia a ricordarvi che il Network Test di Elden Ring non è ancora finito. Se siete stati selezionati da FromSoftware, potete entrare in gioco anche adesso, dal momento che le porte dell'Interregno si sono aperte alle 12:00 e rimarranno tali fino alle 15:00 per la quarta sessione di prova. La quinta e ultima si svolgerà in un orario decisamente più scomodo, ossia dalle 04:00 alle 07:00 di domani 15 novembre. Approfittatene subito!