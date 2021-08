Elden Ring Specifiche PC: spuntano online i Requisiti Minimi e Raccomandati

Come segnalato dai giornalisti di Game Informer, a margine della pubblicazione della pagina Steam di Elden Ring sul portale "Can You Run It?" sono comparse le specifiche PC del kolossal action ruolistico di From Software, con tanto di doppia scheda esplicativa sui Requisiti Minimi e Raccomandati.

Nel momento in cui scriviamo, dalla pagina di Elden Ring su Steam e dalla scheda presente sul portale di Bandai Namco non vengono ancora riportate le specifiche ufficiali del soulslike, di conseguenza vi riportiamo i requisiti PC Minimi e Raccomandati condivisi da "Can You Run It?" con il beneficio del dubbio e vi invitiamo a considerarli come tali.

Requisiti di sistema Minimi

CPU: Intel Core i5-2500K / AMD FX-6300

RAM: 8 GB

Sistema Operativo: Windows 7 SP1

GPU: Nvidia GeForce GTX 770 2GB / AMD Radeon R9 280

VRAM: 2048 MB

Spazio su disco: 150 GB

Requisiti di sistema Raccomandati

CPU: Intel Core i7-4770K / AMD Ryzen 5 1500X

RAM: 12 GB

Sistema Operativo: Windows 10

GPU: Nvidia GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 480 4GB

VRAM: 3072 MB

Spazio su disco: 150 GB

In attesa di ricevere un riscontro ufficiale da parte di Bandai Namco, vi ricordiamo che Elden Ring sarà disponibile a partire dal 21 gennaio 2022 su PC, PS4, Xbox One e in versione ottimizzata per PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Prima di lasciarvi ai commenti, vi invitiamo a leggere il nostro ultimo speciale sulla storia di FromSoftware da scintilla a falò.