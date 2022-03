Elden Ring: speedrunner finisce il gioco in meno di un'ora! Ecco come ci è riuscito

Il guanto di sfida lanciato a inizio settimana da chi ha finito Elden Ring in meno di tre ore viene prontamente raccolto da un altro speedrunner che, nell'affacciarsi su YouTube, afferma di aver completato la campagna principale del kolossal soulslike in meno di un'ora!

L'artefice di questa impresa, il creatore di contenuti LilAggy, testimonia il tutto con un video che ripercorre il fulmineo viaggio compiuto dal suo Senzaluce per diventare Lord Ancestrale e raggiungere i titoli di coda in appena 59 minuti e 38 secondi. Per riuscirci, lo youtuber appassionato di speedrun ha cercato il percorso più breve per raggiungere le aree degli scontri con i boss maggiori e, una volta giunti al cospetto dei nemici più arcigni di Elden Ring, ha fatto appello alla sua esperienza per colpire gli avversari aggirandone i devastanti attacchi.

Pur sembrando un'impresa ai limiti delle umane possibilità, lo stesso speedrunner ritiene di essere ancora "lontano dalla perfezione" e che, di conseguenza, possa avere ancora ampi margini di manovra per abbassare ulteriormente l'asticella del record mondiale. Staremo a vedere.

Nel frattempo, vi invitiamo a leggere la nostra recensione finale con voto di Elden Ring e, qualora aveste già finito il capolavoro GDR di FromSoftware, ad ammirare in calce alla notizia (attenzione agli spoiler!) il video con il nuovo record speedrun di completamento del gioco in meno di un'ora.