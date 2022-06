Elden Ring è spettacolare anche nel demake per SNES a 16-bit

Vi ricordate il demake di Elden Ring per Game Boy? Il team di 64 Bits ha pensato ora di creare un demake del gioco di FromSoftware per SNES. Purtroppo non esiste una demo giocabile ma solamente un trailer, in ogni caso il risultato è davvero meritevole di attenzione.

Immaginate Elden Ring in salsa JRPG a 16-bit, pensate ad esempio a Final Fantasy VI o Chrono Trigger... Fatto? Ecco, il lavoro di 64 Bits si ispira sicuramente moltissimo ai classici JRPG Square Enix dell'epoca d'oro del Super Nintendo, anche se il trailer mostra effetti e filtri non comuni all'epoca, con uno stile grafico in Pixel Art e spettacolari sequenze che simulano il Mode-7.

Esiste anche una colonna sonora di Elden Ring per SNES in stile Chiptune, per il momento è possibile ascoltare un solo brano ma gli autori del demake stanno lavorando per pubblicare il maggior numero di pezzi in stile rètro.

In pochi mesi dal lancio, Elden Ring è diventato parte della cultura pop internazionale, l'immaginario scolpito da George R.R. Martin e Hidetaka Miyazaki ha conquistato un pubblico estremamente vasto che non vede l'ora di saperne di più su eventuali DLC e contenuti aggiuntivi. Lo sapevate? C'è chi ha battuto due record di Elden Ring in un giorno, un vero e proprio primato da record.