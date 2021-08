Elden Ring spiegato bene: vi raccontiamo i 17 minuti di gameplay che abbiamo visto

Abbiamo visto in esclusiva italiana un filmato di gameplay di Elden Ringdella durata di ben 17 minuti e siamo pronti a raccontarvi ogni minimo dettaglio del nuovo ed attesissimo soulslike ad opera di FromSoftware e Hidetaka Miyazaki.

Come avrete già letto nella nostra corposa anteprima di Elden Ring firmata da Francesco Fossetti, che ha avuto il piacere di assistere alla presentazione in esclusiva italiana, abbiamo potuto scoprire numerose informazioni relative ad aspetti della produzione quali il combat system, le meccaniche stealth, il crafting, i dungeon e il funzionamento della mappa, novità assoluta per i soulslike di FromSoftware. Non mancano dettagli sulla cavalcatura, essenziale per permettere al Senza Luce di spostarsi per il vasto mondo di gioco, e sulle pericolose creature che si potranno affrontare, tra le quali troviamo gli immancabili boss.

