Elden Ring spopola su Twitch e YouTube: 215 milioni di ore accumulate dagli spettatori

Elden Ring si è rivelato un successo commerciale senza precedenti per Bandai Namco e FromSoftware, testimoniato dalle 12 milioni di copie vendute in tutto il mondo nel giro di sole tre settimane dal lancio. Ci sono però altri dati che evidenziando con quanto entusiasmo l'action-RPG sia stato accolto sul mercato.

Come riportato da WccfTech, Elden Ring ha goduto di una popolarità immensa anche su piattaforme di streaming e contenuti video come Twitch e YouTube, dove il titolo ha totalizzato la bellezza di 215 ore accumulate da parte degli spettatori. Anche in questo caso, si tratta di una cifra che supera di diverse lunghezze quelle mai raggiunte dalla serie di Dark Souls, Bloodborne e Sekiro Shadows Die Twice.

Sfruttando i dati di Stream Hatchet e confrontando Elden Ring con i precedenti titoli FromSoftware, scopriamo che Dark Souls ha raccolto un totale di 97 milioni di ore guardate sulle piattaforme di live streaming (Stream Hatchet dispone di dati che partono da maggio 2016 in poi), ed al lancio di Dark Souls Remastered il gioco ha visto una sua rinascita superando 10 milioni di ore guardate in un solo mese.

Bloodborne si è rivelato leggermente meno popolare tra gli utenti, raccogliendo in ogni caso 60 milioni di ore, mentre Dark Souls 3 ha fatto registrare un picco di 161 milioni di ore accumulandone 8 milioni soltanto tra giugno e luglio del 2020.

Sekiro: Shadows Die Twice, nelle prime due settimane dall'uscita, ha raccolto quasi 30 milioni di ore di contenuti seguiti. Nei tre anni successivi alla sua pubblicazione, ha raccolto 94 milioni di ore totali.

Vi ricordiamo che con l'ultima patch è più facile individuare un NPC di Elden Ring e attivare la sua questline.