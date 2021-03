Elden Ring: un gameplay trailer rubato circola sul web, reveal a breve?

È ormai da giorni che non si parla d'altro che dell'ipotetica presentazione di un nuovo trailer di Elden Ring nel corso del mese. Sembra però che il filmato in questione sia già finito in rete e qualcuno è riuscito a metterci le mani sopra.

Stando alle parole di chi ha potuto osservare il trailer in anticipo, quello che verrà mostrato sarà il gameplay del gioco. Non si tratterebbe quindi di un altro filmato in computer grafica, ma di una vera e propria presentazione dell'action RPG durante la quale potremo scoprire maggiori dettagli su sistema di combattimento ed esplorazione. Non entreremo nel dettaglio delle scene mostrate nel video catturato off-screen per non rovinarvi la sorpresa e fare in modo che tutti possano goderselo al momento della pubblicazione ufficiale che, a questo punto, potrebbe arrivare da un momento all'altro. Un presunto screenshot tratto dal trailer di Elden Ring circola su Twitter ma allo stato attuale è difficile stabilire quanto sia autentica l'immagine che potete visualizzare nel link in fonte.

Molto interessante è anche il commento di VGC, portale che sostiene di aver ricevuto da fonti vicine agli sviluppatori delle informazioni riguardanti il progetto. Sembrerebbe infatti che il mancato arrivo di novità sul titolo FromSoftware in tempi recenti sia dovuto alle difficoltà incontrate a causa della pandemia e dello smart working. Nell'articolo viene anche citato che gli sviluppatori non pensavano di riuscire a farcela entro l'anno, indice del fatto che il gioco potrebbe arrivare sugli scaffali nel 2021.

In attesa di novità ufficiali, vi ricordiamo che di recente è stato avvistato un PEGI provvisorio di Elden Ring.