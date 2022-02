Elden Ring: spuntano su Steam i Requisiti Minimi, serve un PC con 12GB di RAM

Sull sfondo della crescente attesa degli appassionati di soulslike per l'uscita di Elden Ring, la pagina Steam del kolossal GDR di FromSoftware si aggiorna per fare spazio alla scheda che chiarisce, finalmente, quali saranno i Requisiti Minimi da soddisfare per giocare alla versione PC del titolo.

L'utenza di Steam che si appresta a esplorare l'enorme mappa dell'Interregno di Elden Ring dovrà possedere un PC gaming dalle prestazioni adatte allo scopo. Scorrendo la lista delle specifiche minime (i Requisiti Raccomandati non sono stati ancora annunciati), spiccano le richieste hardware dei 12 GB di memoria RAM e di una GPU di potenza comparabile o superiore a quella di NVIDIA GeForce GTX 1060.

Senza indugiare oltre, eccovi allora la scheda completa con i Requisiti Minimi di Elden Ring:

Sistema operativo: Windows 10, Windows 11

CPU: Intel Core i5-8400, oppure AMD Ryzen 3 3300X

Memoria RAM: 12 GB

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1060 - 3 GB, oppure AMD Radeon RX 580 - 4 GB

DirectX: Versione 12

Spazio su Hard Disk: 60 GB

Cosa ne pensate dei requisiti minimi di Elden Ring? Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che la nuova fatica ruolistica di FromSoftware e Bandai Namco sarà disponibile dal 25 febbraio su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.