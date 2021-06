Elden Ring: la stampa ha assistito ad una presentazione di 30 minuti?

Il trailer di Elden Ring mostrano in chiusura del Summer Game Fest di Geoff Keighley ha reso felici gli appassionati di tutto il mondo, i quali però sono curiosi di vedere il gioco in movimento in un filmato di gameplay. A tal proposito, le ultime voci di corridoio parlano di una presentazione del gioco della durata di 30 minuti.

A fornire questa informazione è l'account Twitter GermanStrands, il quale in più di un'occasione si è rivelato affidabile su questo genere di post. Sebbene la maggior parte dei messaggi pubblicati dall'account in questione (seguito da diversi personaggi dell'industria videoludica e da team di sviluppo) riguardino le speranze dell'utente e piccole animazioni dedicate alle più popolari esclusive PlayStation, di tanto in tanto scappa anche qualche anticipazione. L'ultima parla di una presentazione di 30 minuti di Elden Ring, ma il post non contiene ulteriori dettagli ed è molto probabile che il tweet si riferisca ad un filmato che FromSoftware ha mostrato alla stampa.

Se quanto dichiarato da GermanStrands dovesse essere vero, presto potremmo assistere alla pubblicazione di anteprime in grado di svelare più nel dettaglio le meccaniche di gameplay di questo nuovo soulslike. Nel frattempo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate un resoconto della recente intervista a Miyazaki in cui vi parliamo di longevità, combat system e meccaniche legate alla morte di Elden Ring.