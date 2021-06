Elden Ring stasera al Summer Game Fest? Keighley ci stuzzica ancora

Mancano meno di due ore a Kick Off! Live, lo show d'apertura della Summer Game Fest, e il buon Geoff Keighley non vuole proprio smetterla di stuzzicare i videogiocatori in fervente attesa di novità su Elden Ring.

Il presentatore ha pubblicato una foto decisamente sospetta sui canali ufficiali del festival: quello che ad una prima occhiata sembra essere un semplice selfie, nasconde molto di più. Come potete vedere in calce a questa notizia, la figura di Keighley copre quasi interamente la schermata alle sue spalle - "quasi" perché le uniche lettere visibili sono "ER" e "ing". Il primo pare essere chiaramente l'acronimo con le iniziali di Elden Ring, mentre nel secondo caso ci troviamo dinanzi alle ultime tre lettere del titolo del gioco.

Coincidenza oppure una vera e propria anticipazione di ciò che vedremo durante lo show? Noi propendiamo per la seconda ipotesi, dal momento che non è la prima volta che il buon Keighley ci stuzzica in merito ad Elden Ring. Anche l'insider Omnipotent ha dato per certa la presenza del gioco al Kick Off! Live, ma la certezza l'avremo solamente assistendo allo show, che prenderà il via alle ore 20:00 di oggi 10 giugno. Seguitelo con noi sul canale Twitch di Everyeye!