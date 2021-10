Elden Ring: la statua del Senzaluce conquista la scena al Lucca Comics 2021

A pochi mesi dal lancio sul mercato, e a qualche settimana di distanza dal Network Test che permetterà di avere un primo assaggio dell'opera, Bandai Namco Entertainment ha portato al Lucca Comics & Games 2021 una splendida statua del Senzaluce di Elden Ring.

"Al Lucca Comics and Games 2021 qualcuno è impaziente di conoscervi… Se passi dal nostro stand alla Cavallerizza non dimenticare di taggarci, non vediamo l’ora di vedere le vostre foto!", questa è la didascalia del post che trovate in basso con cui il publisher invita i partecipanti della fiera a passare per lo stand di Elden Ring ed ammirare il misterioso protagonista. Bandai Namco e FromSoftware non sono nuovi a questo tipo di iniziativa, avendo già mostrato in passato le statue del Red Knight di Dark Souls 3 e della Monaca Corrotta di Sekiro Shadows Die Twice in occasione di altri eventi a tema videoludico.

Il compito del Senzaluce in Elden Ring sarà quello di intraprendere un lungo e arduo viaggio per conquistare l'Anello ancestrale e divenire il lord dell'Interregno: "Senza vita eppure vivente, avendo perduto la tua grazia da tempo, segui il sentiero verso l'Interregno oltre il mare nebbioso per apparire dinanzi all'Anello ancestrale. E divenire il lord ancestrale".

Elden Ring sarà disponibile su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One a partire dal 25 febbraio 2022. In queste ore è stata mostrata una nuova immagine del gioco con protagonista una cattedrale semovente.