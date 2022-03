Elden Ring primo su Steam, tra consigli dei wrestler e critiche alle icone di stato

Continua il successo di Elden Ring su Steam, nel momento in cui scriviamo stando alle classifiche di SteamDB, il gioco FromSoftware è il titolo più venduto su Steam, occupando al tempo stesso sia la prima che la terza posizione, con Steam Deck al secondo posto.

La Top 10 vede poi Core Keeper al quarto posto, Risk of Rain 2 Survivors of the Void in quinta posizione, Valve Index VR Kit al sesto posto e a seguire Red Dead Redemption 2, Dread Hunger, Dying Light 2 e WWE 2K22.

Elden Ring è talmente popolare da essere stato citato anche da un wrestler della AEW (All Elite Wrestling): durante un match, Evil Uno (personaggio interpretato dal lottatore Nicolas Dansereau) ha consigliato di "giocare assolutamente Elden Ring" prima di cadere sul ring.

Tra tanti successi, tributi e riconoscimenti non mancano per le critiche, su Reddit ad esempio è stato aperto un topic dedicato alle icone di stato di Elden Ring, a quanto pare infatti i simboli utilizzati nelle icone di stato non sarebbero troppo chiari e da nessuna parte viene spiegato a cosa rappresentino o quale sia la loro reale funzione e spesso è necessario consultare fonti esterne non ufficiali per saperne di più in merito. Alcuni giocatori hanno chiesto a FromSoftware di rendere più semplice la consultazione delle icone di stato, vedremo se lo studio prenderà in considerazione questa ipotesi.