Elden Ring su Steam Deck, i tempi di caricamento battono PS5: il video confronto

Con oltre 2.000 giochi Verificati per Steam Deck, aumenta costantemente la libreria di produzioni a disposizione dei giocatori in possesso della nuova console ibrida di casa Valve.

Molti degli appassionati stanno utilizzando la modalità portatile di Steam Deck anche per proseguire la propria avventura nell'Interregno, ma come se la cava Elden Ring sul nuovo hardware? Per scoprirlo, il noto esperto El Analista de Bits ha realizzato un nuovo video confronto dedicato, che vede protagoniste le performance del titolo FromSoftware su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S e Steam Deck.

Il filmato, disponibile in apertura a questa news, offre un'interessante panoramica, rivelando ad esempio tempi di caricamento incredibilmente rapidi sulla console Valve. Su Steam Deck, i Senzaluce sono infatti pronti ad entrare in azioni in soli 5,73 secondi, a fronte dei già ottimi 6,56 secondi di PS5, dei 12 secondi di Xbox Series S e degli impegnativi 23,23 secondi di PS4. Con una buona ottimizzazione da parte di Valve, la modalità portatile di Steam Deck propone una risoluzione consigliata di 1280x800. Sopra quest'ultima, afferma infatti El Analista de Bits, alcuni problemi di performance turbano l'esperienza di gioco di Elden Ring. Sottolineiamo però come Steam Deck forzi l'immagine al formato 16:9, anziché conservare il rapporto di 16:10. Per i migliori risultati, infine, l'esperto content creator consiglia di bloccare il frame rate dell'Action RPG a 30 fps.



Se desiderate una panoramica dei contenuti proposti dal titolo FromSoftware, vi ricordiamo in chiusura che è ora disponibile la replica integrale della Disagio Run di Elden Ring, con il nostro Alessandro Bruni alla guida del Senzaluce Swen Turato.