Elden Ring: 'stiamo preparando contenuti su larga scala', dice Bandai Namco

Non si conosce ancora il futuro del DLC di Elden Ring, Shadow of the Erdtree, soprattutto alla luce della "recente" rottura tra FromSoftware e Bandai Namco proprio per Elden Ring. Ciononostante, Bandai Namco ha rassicurato i fan sull'arrivo di una vasta gamma di contenuti aggiuntivi che giungeranno prossimamente in tutto l'Interregno.

Siete pronti a nuove avventure? A distanza di qualche giorno dalle notizie della riorganizzazione di Bandai Namco con l'annullamento dello sviluppo di cinque videogiochi, sono arrivate delle importanti dichiarazioni dall'azienda: "per quanto riguarda la lineup di titoli in fase di sviluppo, stiamo preparando contenuti scaricabili su larga scala per Elden Ring". Lo sviluppo di Shadow of the Erdtree prosegue senza sosta, nella speranza che sopraggiungano maggiori informazioni nell'arco dei mesi che verranno. Contemporaneamente allo sviluppo di Elden Ring Shadow of the Erdtree Bandai Namco è alle prese con altri titoli, come nel caso del prossimo gioco di Dragon Ball, il che potrebbe richiedere ulteriore tempo sulla tabella di marcia.

Nel corso delle settimane sono apparse in rete tante indiscrezioni sulla possibile finestra di pubblicazione dell'attesissimo DLC di Elden Ring, ma il suo avvistamento non è stato accompagnato da alcun annuncio ufficiale. Il 25 febbraio ricorrerà il compleanno del titolo targato FromSoftware e Bandai Namco, il quale compirà ben due anni. Sarà proprio quello il giorno in cui verrà finalmente mostrato al pubblico l'avvenire del contenuto aggiuntivo che ha entusiasmato milioni di giocatori che hanno viaggiato in tutto l'Interregno?