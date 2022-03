Elden Ring e la storia del gioco FromSoftware: ecco la bizzarra versione di SIO

Vero e proprio fenomeno videoludico di inizio 2022, con oltre 10 milione di copie già vendute, Elden Ring si è reso protagonista di un successo che pare ormai inarrestabile.

Grazie ad una popolarità dilagante, il nuovo Action RPG di FromSoftware si è persino ritrovato a diventare oggetto di una divertente parodia da parte di SIO. Il noto fumettista italiano (ma anche game director, dopo lo sviluppo del buffo videogioco Super Cane Magic ZERO) ha infatti realizzato un nuovo video dedicato proprio a Elden Ring.

Come facilmente intuibile, non stiamo ovviamente parlando né di una sessione di gameplay né di un ricco approfondimento legato alla lore del titolo FromSoftware, ma di una produzione che si diverte a scherzare su alcune delle caratteristiche dell'avventura del Senzaluce. Tra riferimenti al coinvolgimento di George R.R. Martin e mirabolanti interpretazioni, la versione della storia di Elden Ring narrata da SIO riesce a strappare non poche risate. Per i curiosi, riportiamo il filmato direttamente in apertura a questa news, ma potete ovviamente trovare il video di SIO anche sul Canale YouTube di Scottecs.



Sempre restando in tema di contenuti ironici, non possiamo non segnalare la Mod che trasforma Elden Ring in Tekken, avvistata e commentata persino da Katsuhiro Harada in persona.