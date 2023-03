Elden Ring nella storia: vince i quattro GOTY maggiori eguagliando due mostri sacri

Con la conquista del premio Game of the Year ai Game Developers Choice Awards 2023, Elden Ring è entrato di diritto nell'olimpo dei videogiochi: è infatti il terzo titolo della storia ad aver conquistato tutti e quattro i maggiori riconoscimenti del settore, prima di lui c'erano riusciti solamente altri due mostri sacri.

Nel corso della stagione dei premi Elden Ring ha sbancato tutto, portandosi a casa i riconoscimenti GOTY assegnati dalle quattro manifestazioni più importanti del mondo dei videogiochi: The Game Awards, D.I.C.E. Awards, Golden Joystick Awards e, pochi giorni addietro, GDC Awards. Prima di lui, dicevamo, c'erano riusciti solamente altri due giochi, ossia The Elder Scrolls V: Skyrim e The Legend of Zelda: Breath of the Wild, che curiosamente condividono con l'opera di FromSoftware il genere, quello dei giochi di ruolo, seppur declinato diversamente, e l'impostazione open world. Nel complesso, parliamo di tre titoli che hanno avuto un impatto indelebile, sia nell'immaginario del pubblico, sia nel modo di realizzare gli stessi videogiochi.

Nonostante il gioco abbia appena compiuto un anno e superato quota 20 milioni di copie distribuite, i ragazzi di FromSoftware hanno preferito non lasciarsi trascinare dai festeggiamenti, dal momento che si trovano al lavoro sulla prima espansione di Elden Ring, intitolata Shadow of the Endtree. La data di lancio è totalmente ignota, non essendo stata comunicata neppure una vaga finestra di lancio, ma quantomeno l'artwork principale ci ha permesso di fantasticare un po' e immaginare cosa potrebbe nascondersi in Shadow of the Endtree.