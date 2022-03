Elden Ring, storie dall'Interregno: un misterioso Sensei ha insegnato il Parry a un utente

Non sai mai cosa può capitarti nell'Interregno di Elden Ring, specialmente giocando online. Spesso e volentieri capita di imbattersi in videogiocatori che non vogliono far altro che rendere più complicata la vita altrui. Dopotutto fa parte del gioco, è il bello e il brutto della meccanica delle invasioni, ben nota ai frequentatori dei souls.

Di tanto in tanto emergono anche storie eroiche, come quella di cui vi parliamo oggi, che abbiamo scoperto scorrendo le pagine di Reddit. Sul noto social network un utente noto come Spear_of_Destiny ha raccontato di essere entrato in un'altra partita cambiando il suo nome in "learning 2 parry" con l'unica intenzione di imparare a padroneggiare una delle meccaniche più importanti della produzione, il parry appunto, che da sola può fare la differenza tra un'esaltante vittoria e una bruciante morte.

Ebbene, mentre si aggirava per l'open world cercando di migliorare la sua tecnica di combattimento, si è imbattuto nell'host, un giocatore chiamato Gojo Sensei, che si è completamente disinteressato ai suoi compiti per aiutare il collega desideroso di affinare le proprie abilità. Questo misterioso Sensi ha quindi aiutato il protagonista della nostra storia ad allenarsi nel parry per ben due ore, con ogni singola arma presente del gioco. "Non tutti gli eroi indossano un mantello", ha commentato un altro utente sotto allo screenshot della sessione d'allenamento improvvisata, che potete visionare anche voi in calce a questa notizia.

Anche voi avete vissuto storie interessanti nell'Interregno? Raccontatecele nei commenti! Già che ci siamo, vi ricordiamo che questa settimana Elden Ring si è aggiornato alla versione 1.03.2 con una patch che ha risolto i problemi di progressione della quest di Nepheli Loux e la corruzione dei salvataggi provocata dalle invasioni degli hacker.