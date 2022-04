Elden Ring e le stranezze dell'Interregno: un muro causa avvelenamento

Il muro illusorio che richiedeva 50 colpi per essere abbattuto è stato fixato con una patch, ma l'Interregno di Elden Ring sembra essere ancora pieno di stranezze dovute a delle piccole imperfezioni tecniche nel codice di gioco.

Come fatto notare dal modder e YouTuber Zullie the Witch, nell'Interregno è possibile imbattersi in un muro velenoso. Una caratteristica davvero peculiare, per una porzione della mappa che altrimenti sarebbe passata totalmente inosservata. Come spiegato nel video che trovate in apertura, il contatto con il muro innesca immediatamente l'aumento dello status veleno a causa di un funzionamento errato del meccanismo noto come "hit material".

Questa tecnica viene utilizzata per definire varie superfici nei videogiochi con effetti specifici per ciascuna di esse, come suoni e danni. Ad esempio, se il pavimento di un castello è costituito da piastrelle di granito, gli sviluppatori aggiungono un determinato asset che emette un suono smorzato quando i giocatori ci passano sopra. Se dovessimo attraversare una pozza di lava, il materiale colpito emetterebbe un terribile suono sfrigolante ai piedi del personaggio. Nel caso di questo muro velenoso sulla scogliera, situato a Villa Vulcano, sembra che FromSoftware abbia semplicemente applicato il materiale colpito sbagliato, facendo così ricoprire i giocatori di veleno letale. Probabilmente, così come accaduto per il muro illusorio, arriverà una patch correttiva anche in questo caso.



