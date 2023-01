Elden Ring: streamer batte Malenia giocando in contemporanea su PS5 e PC con Dance Pad!

La streamer MissMikkaa non smette di sorprendere; l'ultima sfida vinta dall'ormai celebre creatrice di contenuti che ha finito Elden Ring giocando con una sola mano l'ha vista sconfiggere uno dei boss più difficili dell'Interregno, Malenia, fronteggiandola in contemporanea su PS5 e PC con controller e Dance Pad!

Nel corso della sua ultima trasmissione su Twitch, MissMikkaa ha mostrato ancora una volta di che pasta è fatta cimentandosi in una battaglia doppia contro Malenia su PlayStation 5 e PC, utilizzando le mani per controllare con il DualSense il proprio alter-ego su console e i piedi per impartire ordini all'eroe interpretato su PC con l'ausilio di un Dance Pad.

Per chi non lo sapesse, il Dance Pad è uno speciale tappeto-controller reso famoso da rhythm game come Dance Dance Revolution: la periferica è suddivisa in quadranti, ciascuno dei quali nasconde un pulsante da premere con i piedi. MissMikkaa ha quindi rimappato i pulsanti della tastiera sui comandi del Dance Pad per giocare Elden Ring in contemporanea su PS5 e PC con mani e piedi, con tutte le difficoltà che possiamo intuire nello studio delle mosse da compiere in simultanea per avere la meglio sul temibile boss del kolossal soulslike di FromSoftware.

Nel celebrare sui social questo incredibile risultato, MissMikkaa spiega che "dopo tre giorni e 199 tentativi sono riuscita a battere due Malenia in contemporanea nella mia Ultimate Challenge Run di Elden Ring, giocando con dance pad e controller su due postazioni in simultanea. Lo ammetto, all'inizio non ero nemmeno sicura che fosse possibile cimentarsi in questa sfida. Radagon, ora tocca a te!".