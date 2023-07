Elden Ring, stufi di Torrent? Cambiate cavalcatura con la mod Garden of Eyes

In Elden Ring, il nostro Senzaluce trotta per le sterminate lande dell'Interregno al galoppo di Torrent, il destriero spiritico che ci viene dato in dono da Melina. A tanti mesi dall'uscita dell'action-RPG open world di FromSoftware, potreste però essere in cerca di una cavalcatura differente.

Ad esaudire questo desiderio è la mod Garden of Eyes, già disponibile da tempo per i possessori della versione PC di Elden Ring, e capace di reinventare il gameplay dell'action game grazie ad un sistema di parry ispirato a quello di Bloodborne e all'introduzione di una nuova serie di armi con cui falciare i proprio nemici.

Come potete osservare tramite la breve clip che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, la mod ha ora introdotto altre cavalcature, oltre a quelle già incluse in precedenza, tratte dal mondo di Elden Ring. Al posto di Torrent, potremo affidarci ad una versione miniaturizzata della Bestia Meteoritica (un boss del gioco), o al fido destriero dei Cavalieri Notturni, o altre varianti che solitamente sono ad appannaggio dei nostri avversari. Come potete osservare, richiamando la creatura si attiverà anche una speciale animazione, diversa per ogni evocazione. Garden of Eyes è una mod "premium" di Elden Ring, a cui potete ottenere accesso abbonandovi al patreon dell'autore della mod.

Nel frattempo rimaniamo in attesa di Shadow of the Erdtree, espansione originariamente prevista in due DLC secondo il modder Lance McDonald.