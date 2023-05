Elden Ring è un successo inarrestabile: superate le 20 milioni di copie vendute!

A pochi mesi di distanza dai festeggiamenti per le 20 milioni di copie distribuite di Elden Ring, per Bandai Namco è tempo di celebrare un nuovo, eccezionale risultato per il soulslike open world di FromSoftware.

L'ultimo report finanziario del publisher giapponese certifica l'avvenuto superamento delle venti milioni di copie vendute di Elden Ring su PC, PlayStation e Xbox. Al kolossal ruolistico di FromSoftware è bastato meno di un anno e mezzo per tagliare questo incredibile traguardo, merito delle vendite stratosferiche di lancio e dell'interesse della community che, nei mesi successivi, ha permesso all'odissea del Senzaluce di occupare le posizioni più 'nobili' delle classifiche di vendita internazionali.

A fare da volano all'incredibile popolarità di Elden Ring ci ha pensato anche il GOTY ai Game Awards 2022 (e decine di altri premi analoghi), come pure gli innumerevoli streaming tenuti dai creatori di contenuti e, ovviamente, l'entusiasmo degli appassionati per l'annuncio dell'espansione Shadow of the Erdtree.

Sulla scorta delle informazioni condivise su LinkedIn da un produttore di FromSoftware sappiamo già che l'attesissimo DLC di Elden Ring è in sviluppo da oltre un anno; un dettaglio non di poco conto che, se confermato, suggerirebbe la creazione di un'espansione davvero enorme sia in termini contenutistici che ludici, con tante aree inedite da esplorare e un mare di armi, equipaggiamenti, incantesimi ed elementi di gameplay originali da sperimentare nei panni del proprio Senzaluce.