Elden Ring ha avuto grande successo grazie alla pandemia, secondo il New York Times

Elden Ring ha venduto in meno di un mese 12 milioni di copie, superando ampiamente quelle che erano le previsioni del publisher Bandai Namco Entertainment. L'open world di FromSofware ha stregato critica e pubblico, eppure c'è chi è convinto che il successo dell'opera diretta da Hidetaka Miyazaki sia dovuto ad altri fattori.

Il New York Times ha pubblicato un nuovo articolo in cui ha trattato Elden Ring e la presunta relazione che esisterebbe tra il successo mediatico e commerciale dell'action-RPG con la pandemia di Coronavirus. Stando al quotidiano statunitense, sono diverse le opere di intrattenimento che hanno cercato in questi mesi di catturare il senso di difficoltà che l'umanità ha affrontato con l'emergenza sanitaria, ma nessuno ci è riuscito meglio di Elden Ring.

Se Animal Crossing - dichiara il NYT - era entrato in risonanza con molte persone durante il lockdown per la sua esperienza confortevole e casalinga, Elden Ring è stato accolto a braccia aperte dai giocatori per la sua struttura open world e la pressoché illimitata libertà d'azione concessa al Senzaluce. Addentrandosi nelle zone dell'Interregno, tuttavia, si trova ogni tipo di pericolo a minacciare la nostra sicurezza.

"È difficile immaginare Elden Ring ottenere questo tipo di impatto culturale in qualsiasi altra epoca. Nell'anno 3 della pandemia, poiché i tassi di vaccinazione sono aumentati e i casi di ospedalizzazione sono diminuiti in alcune aree, sono stati riaperti uffici, scuole e ristoranti. Per molti americani, il drago è stato ucciso.

Eppure in altre parti del mondo, una nuova variante del coronavirus sta guidando un'altra ondata e a New York i casi stanno ricominciando a salire. Mentre alcuni di noi abbassano la guardia per avere una parvenza di vita normale, ci stiamo preparando per quello stupido uccello dietro l'angolo che potrebbe ancora ucciderci. La nostra dura lezione della pandemia - aspettarsi delusioni e sempre più lotte - ci ha addestrato bene per Elden Ring".

Su Twitter è stato fatto notare come il NYT abbia aggiustato il tiro sostituendo "success" con "cultural cachet", dal momento che la reazione dell'utenza non è stata delle più rosee per il momento. E voi cosa ne pensate di questa opinione su Elden Ring?