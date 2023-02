Elden Ring è un successone: 20 milioni di copie distribuite nel primo anno!

Bandai Namco Games e FromSoftware celebrano il primo anniversario di Elden Ring svelando i dati di vendita aggiornati del gioco: ad oggi il titolo ha raggiunto e superato quota 20 milioni di copie distribuite in formato fisico e digitale in tutto il mondo dal 25 febbraio 2022.

Sono passati (quasi) dodici mesi dal lancio e Elden Ring si è rivelato uno dei più grandi successi dello scorso anno. Al 30 giugno il gioco aveva venduto 16.6 milioni di copie, in queste ultime settimane le vendite sono rallentate ma si mantengono comunque sostenute con oltre 3.4 milioni di unità distribuite negli ultimi sei mesi.

Elden Ring ha catalizzato l'attenzione per buona parte dello scorso anno, riscuotendo un notevole successo non solo commerciale, ma anche da parte della critica che ha premiato il gioco di FromSoftware con ottime recensioni. Il passaparola ha fatto il resto, contribuendo a diffondere il verbo di Elden Ring anche presso un pubblico più vasto rispetto ai soli fan dei giochi Souls.

Il 25 febbraio si terrà un livestream celebrativo per il primo compleanno di Elden Ring e chissà che non possano esserci novità sulla prima rumoreggiata espansione o su eventuali contenuti aggiuntivi in arrivo per festeggiare il traguardo delle venti milioni di copie distribuite.