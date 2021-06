Elden Ring sarà al Summer Game Fest? Lo suggerisce un tweet di Keighley

Uno dei giochi più attesi in assoluto sarebbe in procinto di mostrarsi per la prima volta, stando ad alcuni indizi che dei giornalisti stanno disseminando in rete. Stiamo ovviamente parlando di Elden Ring, nuova opera di From Software e Hidetaka Miyazaki che vanta la collaborazione di George R.R. Martin, autore dei romanzi di Game of Thrones.

Qualche giorno fa ci aveva già pensato Jeff Grubb ad accrescere oltremodo le nostre aspettative, dicendosi sicuro della presenza di Elden Ring all'imminente Summer Game Fest di Geoff Keighley, la cui cerimonia d'apertura si svolgerà giovedì 10 giugno, qualche giorno prima dell'inizio dell'E3 2021 vero e proprio. "Elden Ring è in mano a Geoff", ha affermato il giornalista di GamesBeat.

A gettare ulteriore benzina sul fuoco ci ha pensato lo stesso Keighley con un tweet criptico, che include una gif di un panda che cerca di scappare via da una culla e un messaggio che recita: "Mi libererò". Quella che ad una prima occhiata sembra essere una gif innocua, a pochi giorni dal Summer Game Fest acquisisce un significato molto più profondo, specialmente perché fa riferimento ad uno scherzo virale che coinvolge proprio il presentatore ed Elden Ring. Lo trovate in calce a questa notizia: si tratta di uno scatto che vede Geoff Knighley ai Game Awards circondato da alcuni giochi di luci che sembrano dare forma ad una prigione, e una caption che recita: "Geoff Keighley nella prigione dei gamer dopo aver menzionato Elden Ring sul palco senza mostrare un gameplay".

Con la gif del panda Keighely potrebbe aver anticipato la sua "fuga dalla prigione", che può avvenire solamente ad una condizione: mostrare un filmato di gameplay di Elden Ring. Che stia finalmente per giungere questo momento? Il Summer Game Fest prenderà il via alle ore 20:00 di giovedì 10 giugno con una cerimonia d'apertura ricca di annunci e world premier, e proseguirà per tutta l'estate con tanti show. Non dovremo attendere molto per scoprirlo.