Elden Ring supera COD Vanguard nelle vendite USA: bene LEGO Skywalker Saga, Switch e Xbox

L'incredibile successo commerciale di Elden Ring viene ulteriormente acclarato dagli ultimi dati snocciolati da NPD Group: il capolavoro open world di FromSoftware ha ha scavalcato Call of Duty Vanguard nelle vendite USA!

Trainata dalle 13,4 milioni di copie commercializzate globalmente, l'epopea ruolistica del Senzaluce ha saputo superare in meno di tre mesi il numero totale di copie vendute di COD Vanguard sui mercati nordamericani dal lancio ad oggi. L'incredibile successo di Elden Ring fa il paio con il grande riscontro nelle vendite di LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker: l'open world di Traveller's Tales si piazza in testa alla classifica dei videogiochi più acquistati negli States, in Canada e in Messico nel mese di aprile.

Dati NPD: vendite software - aprile 2022

LEGO Star Wars Skywalker Saga Elden Ring MLB The Show 22 Kirby e la Terra Perduta Nintendo Switch Sports Call of Duty: Vanguard Horizon Forbidden West Mario Kart 8 Gran Turismo 7 Leggende Pokémon Arceus

Dati NPD: vendite hardware - aprile 2022

Nintendo Switch Xbox Series X/S PlayStation 5

Sul fronte delle vendite hardware, i dati raccolti dal Gruppo NPD non fanno che confermare il trend degli ultimi mesi, con le console della famiglia Switch saldamente in testa alla classifica delle piattaforme casalinghe più acquistate in Nord America e le piattaforme della famiglia Xbox Series X/S in seconda posizione, davanti a PlayStation 5.