Elden Ring supporta il Cross-Play tra PC, console PlayStation e Xbox?

Come sappiamo, che Elden Ring avrà alcune modalità multigiocatore online del tutto simili a quelle già viste nei Dark Souls e in Bloodborne.

Dopo aver già sperimentato le modalità multigiocatore durante il network test di novembre 2021, sono molti i giocatori che si chiedono se Elden Ring supporterà funzionalità di cross-play e cross-platform al lancio. Purtroppo possiamo confermarvi che Elden Ring non supporterà funzionalità di cross-platform tra PC e console, o tra console di famiglie differenti, come già affermato in passato dalla stessa From Software.



Sebbene dunque non sarà possibile godersi il nuovo RPG Soulslike assieme a tutti gli altri appassionati senza alcun confine hardware, i giocatori PlayStation 4 potranno comunque giocare insieme agli utenti PlayStation 5, con lo stesso discorso valido anche tra gli utenti Xbox One e Xbox Series X|S. Il tutto senza dimenticare la possibilità di trasferire i salvataggi di Elden Ring da una console ad un’altra della stessa famiglia. Al momento non è dato sapere se le cose cambieranno dopo il debutto del gioco, ma resta comunque poco probabile vedere l'introduzione di un sistema multigiocatore cross-platform completo.

Nell’attesa di mettere finalmente le mani sul nuovo titolo di From Software vi raccomandiamo di dare un’occhiata al nostro video speciale sul personaggio di Godfrey in Elden Ring, scritto dal team di sviluppo giapponese in collaborazione con George R. R. Martin.