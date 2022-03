Elden Ring: gli sviluppatori discutono sul riutilizzo degli asset di From Software

Nelle ultime settimane Elden Ring ha attirato su di se le attenzioni della critica specializzata, del grande pubblico e anche degli sviluppatori. Questi ultimi in particolare hanno offerto diversi spunti di riflessione sul riutilizzo degli asset operato da From Software per dare vita alle ambientazioni dell'Interregno.

Sono tanti infatti gli sviluppatori che hanno voluto esprimere una riflessione sul modus operandi di From Software e sul riutilizzo dei materiali in Elden Ring. Katie Chironis, lead world designer di Riot Games, ha fatto notare come "alcuni cambiamenti negli oggetti di scena e negli elementi chiave possano portare a molte aree percepite diversamente". "Molti punti di interesse sono simili o identici ma sono presentati in modo leggermente diverso; non ti accorgeresti mai che la baracca iniziale di Roderika condivide alcune parti con la baracca dell'artista e con la prima che trovi a Caelid" ha proseguito Chironis.

Molti sviluppatori hanno infatti ipotizzato che Elden Ring sfrutti edifici base generati da tool, come per esempio Houdini, per poi apportare modifiche e rendere tutto più vitale e credibile. Stando a Tom Farnsworth di Bungie, From Software "Lavora molto con nebbia, condizioni metereologiche, illuminazione e gradazione dei colori per distinguere ogni area" per poi proseguire "Questo dimostra quanto sia importante sapere cosa fa la differenza tra la percezione del giocatore e l'aggiunta di dettagli inutili. Anche la terza persona rende tutto più semplice".

Bruno Dias di Failbetter Games ha affermato che Elden Ring è "uno dei più grandi casi di riutilizzo delle risorse", elogiando al contempo la capacità degli sviluppatori di rendere particolare ogni ambiente. Dias ha preso come esempio le Chiese sparse per l'Interregno: sebbene le strutture siano tutte identiche, ogni ambiente offre una vegetazione particolare che rende unica la location. Altri designer hanno poi tirato in ballo il riutilizzo di alcuni boss e NPC provenienti da altri titoli di From Software, sottolineando come il riciclo di materiale non è sempre una cosa negativa.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile il nostro speciale sul lavoro di traduzione e adattamento di Elden Ring.