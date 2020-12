Elden Ring: lo sviluppo è in ritardo, il gioco uscirà nel 2021?

Non sappiamo esattamente quando uscirà Elden Ring, recentemente la catena Target ha inserito il prodotto in listino con data di lancio fissata per il 30 giugno 2021, un semplice placeholder che farebbe però pensare ad una pubblicazione prevista per il primo semestre del prossimo anno.

A fornire nuovi dettagli sulla vicenda è l'insider Taepo, che sul forum di ResetERA fa sapere come i lavori siano in ritardo a causa dell'emergenza Coronavirus, la roadmap è indietro di circa due/tre mesi sui tempi previsti ma questo non vuol dire che Elden Ring non possa uscire nel 2021.

L'insider (ritenuto affidabile dai moderatori del forum) afferma infatti come il 2021 sia sempre stato l'anno di lancio previsto interamente per Elden Ring, FromSoftware e Bandai Namco non hanno mai pensato di pubblicare il gioco quest'anno e il teaser mostrato all'E3 2019 era solo un target render di fatto ben lontano dal mostrare lo stato attuale del progetto.

Al momento, come detto, tutto tace da parte di publisher e sviluppatore, c'è però chi pensa che Elden Ring possa essere mostrato ai Game Awards in programma nella notte tra il 10 e l'11 dicembre. Durante lo show di Geoff Keighley vedremo un nuovo trailer del gioco e scopriremo magari la data di uscita? E' presto per dirlo, ma in tanti si augurano che questo possa avvenire, per un fine anno col botto.