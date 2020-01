Elden Ring al Taipei Game Show 2020: smentiti i rumor sul primo Gameplay Trailer

Dalla stampa asiatica arriva la smentita alle indiscrezioni sulla pubblicazione del primo, attesissimo Gameplay Trailer di Elden Ring al Taipei Game Show 2020 che sono circolate in rete in questi giorni.

I giornalisti del sito giapponese GameSpark hanno infatti ricevuto dai diretti interessati di From Software la conferma del fatto che il video di Elden Ring che sarà trasmesso a febbraio nel corso della prossima edizione dei Taipei Game Show mostrerà le medesime scene già ammirate nel trailer dell'E3 2019.

A parziale smentita dei rumor era già arrivato nei giorni scorsi il trailer di debutto di Elden Ring confezionato da Digic Pictures, uno studio ungherese che ha rielaborato gli spezzoni del video dell'E3 losangelino per dare forma al filmato che, con ogni probabilità, sarà ritrasmesso in occasione della prossima fiera videoludica di Taiwan assieme al video di Tales of Arise già proposto al pubblico del Tokyo Game Show 2019.

Mentre attendiamo con impazienza di osservare, finalmente, le primissime scene di gioco del prossimo kolossal action ruolistico di From Software, la community di appassionati di soulslike ha provato a immaginare dieci finti scontri con i boss di Elden Ring.