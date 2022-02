Elden Ring: tanti nuovi dettagli su classi, hub e doni iniziali

Mentre emergono nuove teorie dei fan sulle effettive dimensioni della mappa di Elden Ring, probabilmente più grande rispetto a quanto ipotizzato, ecco che arrivano anche tanti nuovi dettagli su alcune importanti caratteristiche del titolo FromSoftware.

Si parte con le classi, le quali saranno più numerose rispetto a quanto visto nel Closed Network Test di qualche mese fa. Stando alle parole di chi ha testato il gioco, tra le classi selezionabili ce n'è anche una che corrisponde al Discriminato di Dark Souls (o allo Spreco d'ossigeno di Bloodborne). Questa classe si chiama Wretch e parte dal livello 1, con 10 punti in ciascuna delle statistiche del personaggio. A quanto pare, inoltre, proprio come negli altri giochi FromSoftware sarà possibile selezionare in fase di creazione del personaggio un dono speciale con cui iniziare l'avventura. Tra gli oggetti disponibili come doni troviamo il Crimson Amber Medallion (utile per recuperare HP), il Golden Seed (serve per migliorare le fiaschette curative) e la Land Between Rune (equivalente delle anime, fornisce al giocatore le risorse per livellare).

Per quello che riguarda la mappa, è stata svelata l'esistenza di Caelid, una porzione desertica della mappa in cui i giocatori subiscono l'invasione di un NPC chiamato Anastasia. C'è poi l'Underground, luogo non presente sulla mappa e descritto come il Sottosopra di Stranger Things per via del particolare stile del cielo. Il Rountable Hold è invece l'hub centrale, dal quale i giocatori potranno spostarsi rapidamente verso altre location, apprendere incantesimi e potenziare statistiche ed equipaggiamento.

