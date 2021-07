Elden Ring: tanti nuovi dettagli su lore e gameplay da Bandai Namco

Tornato finalmente a mostrarsi durante l'inizio della Summer Game Fest dopo un lungo periodo di silenzio, Elden Ring si è subito imposto come uno dei titoli più attesi del 2022: per l'esattezza la nuova opera firmata From Software farà il suo debutto il 22 gennaio del prossimo anno su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One.

Dal sito ufficiale di Bandai Namco arrivano adesso nuovi dettagli in più sia riguardo la lore che il gameplay di Elden Ring, alimentando sempre di più le attese e le curiosità verso il promettente Action RPG realizzato in collaborazione con George R.R. Martin. "L'Ordine aureo è infranto. In tutto l'Interregno, i semidei che possiedono i frammenti dell'Anello ancestrale litigano e guerreggiano sulle rovine di un regno perfetto, ormai abbandonato dalla guida aurea della Volontà superiore", ci racconta Bandai Namco aggiungendo ulteriori dettagli: "I reietti giungono mentre l'eco del conflitto tuona in lontananza. In passato, i loro progenitori hanno vissuto nell'Interregno. Purtroppo, la loro tribù ha perduto la luce benedetta della grazia molto tempo fa e ha subito la condanna all'esilio. Vengono chiamati Senzaluce e sono tornati per reclamare la Sovranità ancestrale che è stata promessa loro dalla leggenda".

Come da tradizione From Software, Elden Ring si prospetta quindi pieno di segreti e misteri da scoprire, nel frattempo che si inizia il proprio cammino dalle grandi pianure e si affrontare orrori e mostruosità di ogni genere. Non manca anche la possibilità di interagire con gli sporadici abitanti che popolano il mondo di gioco, che potrebbero fornire al giocatori risorse ed utili elementi per comprendere la storia.

Tra i dettagli relativi alle meccaniche di gioco, Bandai Namco non dimostra certo avarizia: "Sprona il tuo destriero in battaglia contro i mercenari e falli cadere dai loro cavalli. Padroneggia incantesimi arcani, apprendendoli dai maestri che ancora si aggirano fra le macerie della guerra. Evoca famigli spirituali per rovesciare le sorti di una battaglia in tuo favore o chiama altri Senzaluce per combattere al tuo fianco e condividere il tuo fardello mentre prosegui l'esplorazione". Il tutto senza dimenticare la possibilità di sperimentare decine di abilità, l'importanza dell'approccio silenzioso per cogliere i nemici alla sprovvista e l'importanza nel sfruttare con attenzione l'ambiente circostanze e gli aspetti atmosferici degli scenari, per un gameplay che promette di rivelarsi coinvolgente e dinamico.

Potete scoprire ulteriori dettagli leggendo la nostra anteprima di Elden Ring. E dato che anche l'occhio vuole la sua parte, eccovi anche gli screenshot ufficiali di Elden Ring.