Elden Ring, meglio tardi che mai: fan batte Maliketh dopo 6 mesi di tentativi!

Dopo essere rimasto bloccato per ben sei mesi nella battaglia contro Maliketh la Lama Nera, il redditor Bandit_Ke1th è riuscito nell'impresa di sconfiggere uno dei boss più memorabili di Elden Ring e ha ricevuto il plauso della community per la tenacia dimostrata.

Nel celebrare la sua 'impresa' su Reddit, l'appassionato di Elden Ring ha calamitato le attenzioni degli utenti spiegando che "dopo stato bloccato per 6 mesi in questa battaglia, ho disinstallato il gioco due volte per la frustrazione ma adesso, finalmente, posso dire di aver sconfitto Maliketh la Lama Nera! Batterlo è stata davvero una grande soddisfazione!".

Come testimoniato dagli oltre 10mila 'Mi Piace' ottenuti su Reddit, e dagli innumerevoli retweet e commenti pubblicati sui social, nel racconto condiviso da Bandit_Ke1th si sono rivisti tutti i Senzaluce che, dal lancio del kolossal open world di FromSoftware, hanno dovuto confrontarsi con il letale campione di Farum Azula.

Tra i tanti che stanno commentando la storia del redditor c'è però chi, giustamente, si chiede perchè Bandit_Ke1th non abbia deciso di sfruttare i fallimenti continui nelle sfide contro Maliketh per potenziare le abilità del proprio personaggio o, quantomeno, garantirgli un maggior quantitativo di salute.

