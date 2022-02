Elden Ring: il team di Palworld ottiene una giornata di ferie per giocarlo al lancio!

Nemmeno l'etica del lavoro giapponese può nulla contro Elden Ring e l'entusiasmo alle stelle di chi attende con impazienza di esplorare l'Interregno; ne sa qualcosa Pocket Pair, costretta a concedere una giornata di ferie ai propri sviluppatori "distratti" dal day one del kolossal a mondo aperto di FromSoftware.

In un documento interno fatto circolare tra i dipendenti della casa di sviluppo che sta dando forma al controverso 'fratello malvagio di Pokemon' Palworld, il CEO di Pocket Pair Takruo Mizobe ha infatti esplicitato le sue preoccupazioni per il "calo di concentrazione" che avrebbe interessato il suo team per il lancio di Elden Ring.

I vertici dell'azienda nipponica hanno così deciso di concedere una giornata di riposo retribuita a tutti gli sviluppatori e dipendenti della compagnia che aspettano con trepidazione l'uscita del nuovo soulslike di Hidetaka Miyazaki e George R.R. Martin. A ulteriore riprova dell'iniziativa assunta dai dirigenti di Pocket Pair troviamo il simpatico messaggio condiviso sui social dalla software house giapponese per riferire, appunto, l'intenzione di concedere "un giorno di ferie pagate per Elden Ring" a tutti coloro che volessero farne richiesta tra venerdì 25 e lunedì 28 febbraio.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione in corso di Elden Ring, con le considerazioni e le analisi di Francesco Fossetti sull'enorme e complessa esperienza di gioco offerta dal GDR di FromSoftware dopo le "prime" 60 ore.