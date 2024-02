Elden Ring: un temibile cosplay di Juno Hollow, il Cavaliere del Sangue

Frutto della visione congiunta di Hidetaka Miyazaki e George R.R. Martin, la complessa lore di Elden Ring ha incantato il pubblico. Il viaggio del Senza Luce nell'Interregno ha portato i giocatori a battersi contro creature semidivine dalla storia affascinante. Uno di questi avversari è il Cavaliere del Sangue Juno Hollow.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree sembra sempre più vicino. Secondo le ultime informazioni trapelate in rete, il DLC del titolo FromSoftware uscito nel febbraio del 2022 è entrato in fase Dev-Debug. Ciò significherebbe che il progetto è ultimato e che il team sarebbe impegnato con le fasi di rifinitura. Al momento non ci sono ancora conferme ufficiali, ma il secondo anniversario dall'uscita si avvicina. Sarà proprio quella la data che i fan dovrebbero segnare sul calendario?

In attesa dell'espansione, facciamo ritorno nell'Interregno con una maestosa e temibile interpretazione condivisa sui social dalla cosplayer Xhemyd. In questo cosplay di Juno Hollow da Elden Ring ritroviamo il Cavaliere del Sangue – con e senza elmo -, un NPC ostile che i giocatori possono affrontare alla fine della serie di missioni Volcano Manor. Fratello maggiore di Diallos, è un cavaliere in armatura nera e argento che attacca i suoi avversari con una coppia di fruste. Sconfiggendolo, il Senza Luce otterrà il suo set armatura completo, compreso di frusta.