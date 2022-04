Elden Ring: tempi di caricamento ridotti grazie ad una nuova mod

Nel corso delle ultime ore i giocatori della versione PC di Elden Ring stanno apprezzando molto una particolare mod che rende l'esperienza di gioco particolarmente fluida.

La mod in questione, creata dall'utente xxdarki, prende il nome di Faster Respawn e riduce in maniera sensibile i tempi d'attesa per il rientro in gioco dopo una morte. Dal momento che in un titolo come Elden Ring si muore piuttosto spesso, un contributo come quello del modder permette di risparmiare qualche secondo ogni volta che il Senzaluce viene sconfitto e tornare così a controllarlo nel giro di pochi istanti.

Chiunque fosse interessato all'utilizzo di questa mod può trovare tutte le informazioni sui file da scaricare e sul metodo di installazione sulla relativa pagina di NexusMods. Prima che procediate al download, però, sappiate che l'uso della mod senza le dovute precauzioni potrebbe portarvi al ban ed è quindi preferibile attivare la mod con EAC disabilitato e gioco offline.

Prima di lasciarvi al filmato che mostra la mod in azione, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche uno speciale dedicato alle migliori storie dall'Interregno di Elden Ring. Vi invitiamo inoltre a dare un'occhiata alla mod che unisce Tekken ed Elden Ring che sta divertendo persino il creatore del picchiaduro 3D.