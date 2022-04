Elden Ring, termina la Disagio Run con Bruni: ecco il viaggio integrale di Swen Turato!

C'è chi ha finito Elden Ring in meno di 7 minuti, ma non è il caso del nostro valoroso Alessandro Bruni, che nelle ultime settimane ha deciso di condividere il proprio viaggio nell'Interregno con la community di Everyeye.

Il coraggioso Senzaluce Swen Turato ha infatti imbracciato le armi con cadenza regolare, superando un passo dopo l'altro tutti gli ostacoli che lo separavano dalla conquista dell'Anello Ancestrale. Dopo innumerevoli difficoltà e peregrinazioni, la Disagio Run del buon Alessandro Bruni è infine giunta al termine, con Swen Turato che può dunque ora fregiarsi del titolo di Lord Ancestrale. Trovate la playlist completa della Disagio Run di Elden Ring su YouTube e in cima alla notizia.

Con la conclusione dell'appuntamento, è dunque giunto il momento perfetto per recuperare l'intera Disagio Run di Elden Ring! Dopo la trasmissione in diretta sul Canale Twitch della Redazione, il contenuto è stato reso disponibile anche sul Canale YouTube Everyeye On Demand, dove potete avere liberamente accesso a tutte le repliche dell'avventura di Swen Turato. Il percorso di Alessandro Bruni attraverso l'Interregno si è protratto per dodici episodi, dal risveglio a Sepolcride sino all'ultimo atto e alla conquista dei titoli di coda di Elden Ring.