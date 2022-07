Elden Ring, anche Thanos entra in battaglia: la divertente evocazione creata dai fan

In attesa di scoprire la natura del misterioso nuovo progetto di FromSoftware, i Senzaluce continuano a esplorare l'open world di Elden Ring, alla ricerca di nuovi segreti e sfide.

Tra questi ultimi, troviamo anche un appassionato del Marvel Cinematic Universe, che ha deciso di portare un pochino di MCU all'interno dell'Action RPG. Nello specifico, l'utente ha deciso di dare vita ad un Senzaluce dalle sembianze ispirate a nientemeno che a Thanos! Come potete verificare in calce a questa news, la somiglianza è sicuramente notevole, con il Titano Folle pronto a fronteggiare i potenti Lord di Elden Ring.

A quanto pare, il misterioso giocatore si sta divertendo a disseminare segni di evocazione nel mondo virtuale, così da proporre il suo aiuto al resto della community del Souls. Come potete verificare in calce a questa news, tuttavia, sembra che l'evocazione di Thanos non porti con sé i risultati sperati. Come testimoniato da un utente Reddit, infatti, sembra che il Senzaluce si diverta ad entrare in battaglia a fianco di altri giocatori, ma solamente per passare l'intero scontro a replicare il gesto dello schiocco di dita, evidentemente in omaggio al villain Marvel. Una trovata che ha divertito notevolmente i frequentatori del forum, che non vedono l'ora di poter evocare a loro volta Thanos in Elden Ring!



Nel frattempo, prosegue il supporto post lancio a Elden Ring.