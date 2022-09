Elden Ring The Board Game: annunciato il gioco da tavolo, presto su Kickstarter

Steamforged Games ha appena annunciato Elden Ring: The Board Game, nuovo gioco da tavolo basato sull'ultima opera di FromSoftware che la casa di produzione di Manchester punta a finanziare con l'aiuto di una campagna Kickstarter.

Elden Ring: The Board Game inviterà fino ad un massimo di quattro giocatori ad addentrarsi nell'Interregno per visitare luoghi e incontrare personaggi resi già iconici dal videogioco di FromSoftware. Il sistema di combattimento senza dadi chiederà ai Senzaluce di ponderare ogni loro mossa e strategia ad ogni incontro con un nemico, dal Soldato di Goldrick al Grafted King in persona. La raccolta fondi su Kickstarter non è ancora cominciata, ma se siete interessati potete dirigervi a questo indirizzo e attivare la ricezione delle notifiche, in questo modo verrete avvisati non appena verrà dato il via alla campagna (un generico "prossimamente", secondo i promotori).

In attesa di saperne di più, possiamo senza subbio guardare con ottimismo a Elden Ring: The Board Game, dal momento che i ragazzi inglesi di Steamforged Games hanno già dimostrato di saperci fare con gli adattamenti delle opere di FromSoftware e dei videogiochi in generale. A loro dobbiamo già Dark Souls: The Board Game, Dark Souls: The Roleplaying Game, Horizon Zero Dawn: The Board Game e Resident Evil 2: The Board Game.