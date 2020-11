Elden Ring ai The Game Awards 2020? Per Bandai Namco sarà 'un grande giorno'

Attraverso i propri canali social ufficiali, il direttore del marketing di Bandai Namco UK, Lee Kirton, ha pubblicato un messaggio che non è passato inosservato ai tanti fan di soulslike che attendono con impazienza di ricevere delle notizie sullo sviluppo di Elden Ring.

Il dirigente del colosso del publishing giapponese ha infatti retwittato l'animazione introduttiva dei The Game Awards 2020 e confermato la partecipazione di Bandai Namco all'evento con un post in cui scrive che "sarà un grande giorno" per gli appassionati di videogiochi.

La cerimonia dei The Game Awards 2020 partirà alle ore 01:00 italiane della notte tra giovedì 10 e venerdì 11 dicembre e sarà accompagnata dall'annuncio di tante World Premiere, da qui l'interesse suscitato dall'alto rappresentante di Bandai Namco con il suo tweet.

L'evento organizzato dal giornalista Geoff Keighley, quindi, potrebbe fornire il palcoscenico ideale per un ritorno di Elden Ring, accompagnato magari dal primissimo video di gameplay e dalle informazioni sulla finestra di lancio. È però giusto precisare che Bandai namco, sempre per il 10 dicembre, conta di lanciare Cyberpunk 2077, anche se il riferimento ai TGA 2020 da parte di Kirton rende improbabile ogni collegamento con il kolossal sci-fi di CD Projekt.

In attesa di scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di Bandai Namco, vi ricordiamo che Keighley ha di recente svelato le nomination per i Game Awards 2020, con tanto di lista dei candidati alla vittoria dell'ambito premio di Gioco dell'Anno (GOTY) che annovera Animal Crossing New Horizons, DOOM Eternal, Final Fantasy 7 Remake, Ghost of Tsushima, Hades e The Last of Us Parte 2.