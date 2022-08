Elden Ring The Garden of Eyes: la promettente Mod che omaggia Bloodborne è disponibile

Mentre la pubblicazione dell'update 1.06 per la versione PC e console di Elden Ring testimonia la prosecuzione del supporto post lancio offerto da FromSoftware, l'Action RPG non cessa di evolversi anche grazie al contributo offerto dalla community.

Supportato da dati di vendita esplosivi per Elden Ring, il successo del titolo si misura anche tramite l'enorme quantitativo di Mod dedicate esistenti in rete. A queste ultime, si è di recente aggiunto un progetto decisamente interessante, denominato Elden Ring: The Garden of Eyes. Sviluppato dall'omonimo Modder Garden of Eyes, il contenuto rappresenta una vera e propria Overhaul Mod, volta a rivoluzionare l'esperienza proposta dall'Interregno.

Traendo ispirazione dall'immaginario di Bloodborne, il contenuto fan-made è attualmente disponibile nella sua prima versione, accessibile ai sostenitori Patreon di Garden of Eyes. Tra le modifiche principali introdotte dall'Overhaul Mod, troviamo un sistema di parry legato alle armi da fuoco. La feature funziona sia con i nemici comuni sia con i Boss, oltre che all'interno del PvP. I Senzaluce potranno inoltre sfruttare un'ampia selezione di skin per personalizzare l'aspetto di Torrente, mentre una ricca serie di armi inedite entra a far parte dell'arsenale di Elden Ring. Alcune di queste sono state recuperate dal codice di gioco, mentre altre sono state completamente reimmaginate.



Direttamente in apertura a questa news, potete trovare un video di presentazione di Elden Ring: The Garden of Eyes, il cui sviluppo proseguirà con ulteriori contenuti.