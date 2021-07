Elden Ring torna a mostrarsi: è sulla copertina di una rivista

Elden Ring occupa saldamente il suo posto tra i giochi più attesi del prossimo anno, e ogni occasione è buona per scoprire qualcosa di più sul nuovo titolo di From Software atteso per il 21 gennaio 2022 su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One.

A darci nuove informazioni sul gioco sarà il prossimo numero di Play Magazine, che dedica la copertina interamente ad Elden Ring. L'Action/RPG realizzato in collaborazione con lo scrittore George R.R. Martin sarà il protagonista assoluto all'interno della rivista, che gli dedica un approfondito speciale di 10 pagine in cui verrà ricapitolato tutto ciò che è finora noto del titolo in termini di contenuti, gameplay e impostazione dell'open world. Si tratta quindi di una ghiotta occasione per i fan per scoprire (o riscoprire) tutto ciò che c'è da sapere sull'ultima fatica di From Software, che punta a dimostrarsi uno dei migliori titoli del 2022. Per ulteriori approfondimenti potete anche leggere la nostra anteprima di Elden Ring.

Tra gli altri contenuti del nuovo Play Magazine trovano spazio anche giochi come Rainbow Six Extraction, recentemente rinviato al 2022, Scarlet Nexus e Sniper Elite VR, oltre a speciali incentrati sul panorama Indie e sul retrogaming. Ma è chiaro che a rubare la scena in questa occasione sarà Elden Ring, la cui uscita dista ancora vari mesi. Il nostro speciale sulla storia di From Software vi aiuterà ad ingannare l'attesa.