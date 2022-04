Elden Ring, un torneo per speedrunner? L'idea di Dr Disrespect

Con la prima No Damage run di Elden Ring completata dalla community videoludica, il celebre content creator Dr Disrespect ha un'idea da proporre alla platea dei Senzaluce.

Nel corso di una diretta, lo streamer ha infatti suggerito di dare vita ad una sorta di torneo tra speedrunner, da condurre ovviamente entro i confini dell'Interregno. Secondo Dr Disrespect, potrebbe essere divertente strutturare una competizione in più fasi, come in una sorta di maratona a tappe. Ciascuna fase dovrebbe prevedere il completamento di specifici dungeon e l'abbattimento di alcuni Boss, così da rendere l'esperienza la più simile possibile per ognuno dei partecipanti. Tappa dopo tappa, il torneo si concluderebbe con il raggiungimento dei titoli di coda di Elden Ring, dopo un numero di appuntamenti da definire.



Secondo Dr Disrespect, sarebbe però necessario imporre delle limitazioni sul fronte del PvP, per evitare rallentamenti che potrebbero colpire i partecipanti in maniera differente. Da valutare inoltre anche la modalità con la quale assegnare la vittoria, con parametri che potrebbero coinvolgere anche ulteriori elementi oltre al tempo impiegato per completare ogni fase. Al momento, l'idea dello streamer è solamente un progetto teorico, ma potrebbe prendere vita nel prossimo futuro. Partecipereste (o assistereste) ad una iniziativa di questo tipo?



Nel frattempo, Elden Ring resta in vetta alle classifiche di vendita PC, occupando il primo posto su Steam.