Elden Ring: nuovo trailer per la Collector's Edition, FromSoftware ringrazia il pubblico

Dopo la presentazione del gameplay, Bandai Namco ha annunciato tutte le edizioni speciali di Elden Ring tra cui una Collector's Edition davvero ricchissima che non ha faticato a conquistare le attenzioni del pubblico. Rivediamola in un nuovo trailer ufficiale.

La Collector's Edition di Elden Ring (potete prenotarla sul sito di GameStop al prezzo di 189.98 euro) include una copia del gioco con custodia Steelbook in metallo, statua di Malenia alta circa 22 centimetri, Artbook The Art of Elden Ring da 40 pagine, colonna sonora in formato digitale e tutti i contenuti della Launch Edition, ovvero poster a colori, cartoline da collezione, adesivi e una toppa in tessuto.

Esiste poi anche una Premium Collector's Edition esclusiva dello store di Bandai Namco che include in aggiunta anche una replica dell'elmetto in scala 1:1, 6.000 pezzi in edizione limitata già sold-out e in vendita su eBay a prezzi folli (non compratela dai bagarini ovviamente, questo il nostro consiglio).

Vista la calorosa accoglienza riservata alla presentazione di Elden Ring, FromSoftware ha voluto ringraziare i giocatori con una GIF che vede il protagonista del gioco inchinarsi per ringraziare il pubblico per il calore e l'affetto dimostrato verso questo progetto. Elden Ring è atteso per il 25 febbraio 2022 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S, a metà novembre si terrà un Network Test per 50.000 fortunati giocatori selezionati.