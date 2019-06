Elden Ring Trailer: confermata la collaborazione tra From Software e George RR Martin!

Era ormai nell'aria da diverse settimane, ma la conferma definitiva è arrivata solamente questa sera: direttamente dal palco della conferenza Microsoft E3 2019 apprendiamo le prime informazioni sul nuovo gioco From Software!

Grazie alla pubblicazione di un primo teaser trailer del progetto, apprendiamo che Elden Ring è effettivamente realtà! Nato da una collaborazione assolutamente d'eccezione, lo sviluppo del gioco ha potuto contare sul supporto, ovviamente sul fronte narrativo, di George R.R. Martin. Il noto autore della saga letteraria de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, resa ancora più celebre dall'adattamento nella serie tv dei record Game of Thrones/Trono di Spade, ha infatti offerto il proprio supporto alla software house nota per, tra gli altri, la trilogia di Dark Souls, Bloodborne e il più recente Sekiro: Shadows Die Twice. In apertura trovate il primo trailer: buona visione!