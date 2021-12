Elden Ring: il nuovo trailer dedicato alla storia dal palco dei The Game Awards 2021

Come da programma Elden Ring è stato tra i protagonisti dei The Game Awards 2021 con un nuovo story trailer che rende omaggio alla collaborazione tra lo scrittore George R. R. Martin e lo sviluppatore Hidetaka Miyazaki.

Il palcoscenico della kermesse dedicata ai migliori videogiochi dell'anno ha puntato i riflettori sull'attesissimo gioco di ruolo targato From Software e Bandai Namco. Il nuovo trailer di Elden Ring mette al centro la storia del soulslike scritta dal celebre autore George R. R. Martin, già conosciuto per la saga epica di Game of Thrones, e resa giocabile dalla sapiente mano di Hidetaka Miyazaka. Ambientato nelle magiche Lands Between, le vicende del titolo prendono il via poco dopo la distruzione dell'anello eponimo i cui frammenti sono stati dispersi in tutto il territorio, una volta benedetto proprio dall'Elden Ring e dall'Eldtree. Ora i pezzi dell'anello sono in possesso dei figli semidivini della Regina Marika, corrotti dalla potenza del cimelio. Spetterà proprio ai giocatori, nei panni di un Tarnished, il recupero di tutti i frammenti e il restauro dell'anello.

Prima di lasciarvi al filmato vi ricordiamo che Elden Ring uscirà su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 e PS5 il prossimo 25 febbraio 2022.