Elden Ring, trailer leak: i fan migliorano la qualità video con l'AI

Dopo aver inizialmente preso a circolare solo in chat private, il trailer leak di Elden Ring ha iniziato a circolare in rete, divenendo infine accessibile anche al grande pubblico.

Poche ore dopo alla diffusione del filmato, anche un ulteriore video ha preso a circolare sul web, con immortalata una presunta Boss Fight di Elden Ring. Al momento, non vi è alcuna certezza in merito alla veridicità del materiale trapelato, che potrebbe risultare artefatto in toto o in parte. Nel caso in cui si trattasse effettivamente di estratti sottratti a Bandai Namco e From Software, ad ogni modo, non è certo che rappresentino una build finale del gioco, il cui stato dello sviluppo è al momento ignoto, così come la finestra di lancio.



Ad ogni modo, a dispetto dei dubbi, gli appassionati in fervente attesa del nuovo gioco di Hidetaka Miyazaki hanno preso a lavorare sul filmato. In particolare, il giocatore attivo su YouTube come "The Lore Hunter" ha sfruttato le tecnologie AI per realizzare un upscaling del trailer leak. In questo modo, l'utente ha convertito la risoluzione originale - decisamente scarsa - in 720p. Al momento, l'operazione svolta dal fan può essere visionata sul suo Canale YouTube, tramite il link che trovate direttamente in calce a questa news.