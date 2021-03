Elden Ring, trailer pubblicato senza preavviso: la previsione di Imran Khan

Dopo essere stato anticipato da una forte corrente di rumor e anticipazioni, il revel ufficiale di Elden Ring in occasione dell'E3 2019, la community videoludica si è dimostrata sempre più affamata di aggiornamenti da parte di From Software.

Anche in seguito all'annuncio del coinvolgimento nei lavori dello scrittore statunitense George R.R. Martin, autore di Game of Thrones, la misteriosa produzione si è guadagnato istantaneamente il titolo di Most Wanted. Dalla lontana estate di due anni fa, tuttavia, il gioco non è più tornato a mostrarsi, con un silenzio protratto che ha finito per generare una vera e propria "febbre da Elden Ring". Di recente, hanno ripreso a rincorrersi voci di corridoio che vorrebbero ormai vicino un secondo reveal di Elden Ring.



Al coro di insider più o meno noti, si è ora aggiunto anche Imran Khan, noto giornalista videoludico parte del team di Kinda Funny Game. Durante una diretta condotta su Twitch, quest'ultimo ha affermato che Elden Ring non sarà mostrato in occasione di un grande evento o di una conferenza. Al contrario, From Software avrebbe invece intenzione di pubblicare un nuovo trailer all'improvviso, senza approfittare di alcuna ricorrenza o appuntamento particolari. Purtroppo, Imran Khan non ha offerto ulteriori indizi in merito alle possibili tempistiche.



In chiusura, ricordiamo che Microsoft ha smentito la presenza di Elden Ring ad un evento Xbox nel corso del mese di marzo.