Elden Ring: il nuovo trailer con scene di gameplay doppiato in italiano

Nel weekend Bandai Namco ha pubblicato l'Overview Trailer di Elden Ring, un filmato che permette di scoprire l'universo del gioco di FromSoftware. Oggi arriva la versione italiana del video.

Il filmato permette di dare uno sguardo ai personaggi, ai paesaggi dell'interregno e di approfondire alcune meccaniche di gameplay, il video è esattamente lo stesso già pubblicato nel fine settimana con l'aggiunta del doppiaggio in italiano, un plus da non poco per godersi al meglio il trailer. Da segnalare che Elden Ring non sarà doppiato in italiano, la traduzione nella nostra lingua sarà limitata a sottotitoli e interfaccia mentre i dialoghi audio non godranno di localizzazione.

Nei giorni scorsi FromSoftware ha svelato la colonna sonora di Elden Ring, ideale per ingannare l'attesa nei pochi giorni che ci separano dal lancio. Elden Ring uscirà il 25 febbraio 2022 su PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S e PlayStation 5, tra pochissimo sarà dunque possibile esplorare il vasto mondo ideato da Hidetaka Miyazaki con la collaborazione di George R.R. Martin, autore de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco. Alcune copie del gioco sono già in circolazione e video gameplay girano su YouTube e Twitch, fate attenzione agli spoiler per non rovinarvi la sorpresa in vista del day one.